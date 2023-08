Rüfenacht: Polizei verhindert Eritrea-Festival bei Bern

In Giessen (D) und Stockholm gab es gewaltsame Proteste – in Rüfenacht BE wurde ein Eritrea-Festival von der Polizei abgesagt.

Darum gehts Weltweit finden Festivals mit Propaganda für die eritreische Regierung um den Diktator Isayas Afewerki statt.

Am 1. September wäre in Rüfenacht BE eines angestanden – die Kapo Bern hat das allerdings mittlerweile unterbunden.

Grund dafür: Sicherheitsbedenken. Zuletzt gab es an solchen Festivals gewaltsame Proteste.

In Rüfenacht, einem Dorf einige Kilometer südlich von Bern, war am 1. September ein eritreisches Festival geplant. Das Problem dabei: Mit dem Festival hätte der eritreische Diktator Isayas Afewerki gefeiert werden sollen. Deshalb gingen Flüchtlinge in Rüfenacht auf die Barrikaden. Dies berichtet die «Aargauer Zeitung» (Bezahlartikel) in einer Recherche.

Mit Festivals das eritreische Regime unterstützen – das Konzept gibt es schon länger. Bereits 2015 fand in Bern ein rauschendes Fest statt, 2022 in Sion, im Mai 2023 in Yverdon. Doch es handelt sich dabei um ein weltweites Phänomen – gegen das sich mittlerweile Widerstand regt. Erst Anfang August kam es am Eritrea-Festival in Stockholm zu gewaltsamen Ausschreitungen.

Weltweite Proteste gegen Eritrea-Festivals

Aktivistin Veronica Almedom sagte damals zu 20 Minuten: «Ich befürworte die Gewalt der Demonstrierenden nicht, aber ich kann sie einordnen und verstehen. Verächtliche und hasserfüllte Gesten an diesen Anlässen provozieren die jungen Eritreer, die vor einer brutalen Diktatur geflüchtet sind. Sie werden durch solche Anlässe retraumatisiert.»

Auch in Edmonton (Kanada) und Giessen (Deutschland) kam es kürzlich zu gewaltsamen Protesten gegen Eritrea-Festivals. Die Organisatoren bestreiten jeweils, dass es sich um Propaganda-Anlässe handle.

Almedom widerspricht: An diesen Festivals werde um Unterstützung für die Regierung in Asmara geworben und Geld für sie gesammelt.

Seit der offiziellen Staatsgründung Eritreas im Jahr 1993 ist Isayas Afewerki Staatspräsident. Da seit seiner Amtseinführung keine Wahlen stattfanden und er offen sagt, dass er für mehrere Jahrzehnte keine Wahlen plant, wird er von westlichen Ländern als Diktator angesehen. Es gibt eine allgemeine, unbeschränkte Wehrpflicht für Männer und Frauen in Eritrea, vor der zahlreiche Menschen fliehen. Auch in die Schweiz.

Auch das VBS hat die Festivals im Auge

Das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) interessiert sich mittlerweile für die Eritrea-Festivals, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt. Dies, weil dort oft uniformierte Personen auftreten. «Das Tragen ausländischer Uniformen von Armee, Polizei, Grenzwache oder anderer verwandter Organe in der Schweiz ist grundsätzlich verboten; es sei denn, es liegt eine Bewilligung vor», heisst es vom VBS gegenüber der «Aargauer Zeitung».

Das Eritrea-Festival in Rüfenacht BE wird am 1. September nicht stattfinden – die Kantonspolizei Bern hat der Sache wegen der angekündigten Gegendemo aus Sicherheitsgründen den Riegel vorgeschoben.

