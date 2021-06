Darum wechselt Italien-Coach Mancini gegen Wales den Goalie aus

Keine einzige WM-Minute für Mancini

Besonders bitter: Bei der legendären Heim-WM 1990 schafft es Italien bis in den kleinen Final und wird am Ende Dritter. Mancini steht dabei aber keine einzige Minute auf dem Feld. «Bis heute bezeichnet er es als die grösste Enttäuschung seiner Karriere, nie an einer WM gespielt zu haben», heisst es in den italienischen Medien.

30 Spiele ungeschlagen

Bislang geht der Plan von Mancini mehr als auf. Seit der verpassten WM 2018 ist die Squadra Azzurra 30 Spiele ungeschlagen. An der laufenden EM gehört Italien plötzlich zu den Topfavoriten auf den Titel. Erstmals in der EM-Geschichte gewann ein Land alle seine drei Gruppenspiele und kassierte dabei keinen einzigen Treffer. Gegen Wales feierten unsere südlichen Nachbarn schon den elften Sieg in Serie. Dabei hat man unfassbare 32 Tore erzielt. In diesen elf Spielen haben die Italiener kein einziges Tor zugelassen. Auch nicht in den wenigen Minuten, in denen am Sonntagabend Salvatore Sirigu EM-Luft atmen durfte.