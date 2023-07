Rümlang ZH: Waldrapp-Küken erfreuen sich bester Gesundheit

1 / 3 Der Naturfotograf und Hobbyornithologe Heinz Zumbühl fotografierte am Sonntagmorgen die Waldrapp-Küken in Rümlang ZH. Heinz Zumbühl Laut Zumbühl seien die Küken sehr aktiv und gefrässig. «Sie erfreuen sich bester Gesundheit», so Zumbühl. Es ist die erste Wildbrut in der Schweiz seit 400 Jahren. Heinz Zumbühl Der Waldrapp war durch intensive Bejagung und Lebensraumverluste in Europa zwischenzeitlich ausgerottet, 2020 gab es dank Auswilderungsaktionen wieder etwa 1400 Tiere. IMAGO/Steffen Schellhorn

Waldrapp – darum gehts Am Montag sind zwei Waldrapp-Küken in Rümlang ZH geschlüpft.

Ein Naturfotograf und Hobbyornithologe hat die Tiere am Sonntag fotografiert.

Sie zeigen sich wohlauf.

Zwei Waldrappe, die in Überlingen am Bodensee ausgewildert wurden, haben in Rümlang ZH Nachwuchs bekommen. Das berichtete am Montag Johannes Fritz, Projektleiter des Waldrappteams, das sich seit 20 Jahren um die Wiederansiedlung der Vogelart in Europa bemüht.

Sechs Tage später zeigen die Bilder von Naturfotograf und Hobbyornithologe Heinz Zumbühl, dass sich die Tiere bester Gesundheit erfreuen. «Aufgrund meiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit Vögeln kann ich etwa einschätzen, wie es den Tieren geht», so Zumbühl. Für den Hobbyornithologen ist die Brut in Rümlang äusserst spannend. Schon über sechs Stunden habe er seit der Geburt der Küken investiert, um die seltenen Vögel aus einiger Distanz zu beobachten.

Erst am Sonntagmorgen sei er ungefähr drei Stunden die Küken aus etwa 30 Metern am Beobachten gewesen. Morgens um acht seien die Jungvögel ohne elterliche Obhut im Nest gewesen. Gegen neun Uhr sei der Vater der Vögel, Enea, an die Brutstätte gekommen, bevor das Muttertier mit dem Namen Ruppert ihn um etwa elf Uhr ablöste. «Die Küken waren sehr aktiv und gefrässig. Es ist ein sehr gutes Zeichen», sagt Zumbühl.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden laut dem Hobbyornithologen die Vögel überleben. «Mit dem Erfolg ist es gut möglich, dass im nächsten Jahr die Waldrappe in dieser Region wieder Jungtiere zur Welt bringen werden», vermutet Zumbühl.

Neues Brutareal nutzen

Dass es erstmals seit 400 Jahren wieder zu einer Waldrapp-Wildbrut in der Schweiz kam, ist der Organisation «Waldrappteam Conservation and Research» zu verdanken. Seit über 20 Jahren ist das Waldrappteam rund um Projektleiter Johannes Fritz um die Wiederansiedlung der Vogelart in Europa bemüht. «Ich kann bestätigen, dass die beiden Küken in sehr guter Verfassung sind», so Fritz. Ebenfalls bestehe die grosse Wahrscheinlichkeit, dass die Elternvögel auch im nächsten Jahr wieder nach Rümlang kommen.

Die Eltern der Küken wurden als Teil der Waldrapp-Kolonie im deutschen Überlingen am Bodensee ausgewildert. Von da aus flogen die Vögel ins Winterquartier in die Toskana. Danach erwartete das Team das Waldrapp-Paar eigentlich wieder in Überlingen. Doch dazu kam es nicht. Die beiden Vögel versuchen, ein neues Brutareal zu nutzen – dieses in Rümlang.

Die Vogelfamilie wird jetzt mit Webcams überwacht. Auch der Zoo Zürich hat eine Kamera installiert.