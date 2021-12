530-Milliarden-Geschäft : Rüstungsverkäufe trotz Pandemie weiter gestiegen

Der Umsatz der 100 weltweit führenden Rüstungshersteller hat im vergangenen Jahr um 1,3 Prozent zugenommen.

Sputnik via AFP/Ekaterina Shtukina

Die weltweit führenden Rüstungsfirmen haben trotz der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr ihre Umsätze gesteigert. Die 100 grössten Hersteller setzten insgesamt 531 Milliarden US-Dollar um – ein Plus von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri am Montag bekanntgab. Mit Abstand führend sind US-Unternehmen, dahinter folgen Rüstungsfirmen aus China. Kritik an den Geschäften kam vom katholischen Hilfswerk Misereor.