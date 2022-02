Pressekonferenz ab 14 Uhr - Am 31. März 2022 – Taskforce wird aufgelöst

Am 16. März 2020 erklärte der Bundesrat die ausserordentliche Lage. Heute, am 16. Februar, genau 23 Monate später, ruft der Bundesrat die meisten Massnahmen zurück. «Das Licht am Horizont ist sichtbar», sagt Cassis. Es gebe immer noch Menschen, die geschützt werden müssten, sagt Cassis. Wir müssten deshalb weiterhin vorsichtig sein. «Wenn wir von Freiheit sprechen, sprechen wir auch von Verantwortung», sagt Cassis. «Wenn eine Person weiterhin eine Masken tragen möchte, schulden wir dieser Person Respekt».