Levi Davis: Rugby-Spieler nach Beizentour spurlos verschwunden

Der englische Rugby-Spieler Levi Davis wird seit mehr als einer Woche vermisst. Der Flügel der Worthing Raiders, ein Team aus der zweithöchsten englischen Rugby-Liga wurde zuletzt in Barcelona gesehen. Seit der Beizentour fehlt vom 24-Jährigen allerdings jede Spur. Das berichtet die englische Zeitung «Sun». Vor seinem Aufenthalt in Barcelona soll Davis mit einem Freund Urlaub auf Ibiza gemacht haben.

Der Brite soll völlig überstürzt in die katalanische Hauptstadt gereist sein. Allein, ohne Geld und ohne Kleider. Am 29. Oktober postete er ein Partyvideo aus einem Pub an der weltbekannten La Rambla. Vor dem Lokal wurde er noch von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Es ist das letzte Lebenszeichen des 24-Jährigen. Kurz nach 22 Uhr soll er das Pub verlassen haben. Die spanische Polizei hat eine offizielle Ermittlung gestartet.

Probleme seit Kreuzbandriss

Die Sorge bei seiner Mutter Julie steigt von Tag zu Tag, doch es gibt auch Hoffnung. Am Dienstag soll Davis an einem Strand in Barcelona gesichtet worden sein. Gegenüber der englischen «Daily Mail» schildert sie, dass ihr Sohn seit seiner Kreuzbandverletzung an psychischen Problemen leide. «Levi hatte in letzter Zeit eine Menge Probleme», erklärte die 51-Jährige.