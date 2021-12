Zürich-Schwamendingen – «Ruhe in Frieden, Engelchen» – F. (28) von Auto erfasst und tödlich verletzt

Wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mitteilte, befanden sich um 22.15 Uhr eine Frau und ein Mann auf dem Trottoir an der Wallisellenstrasse .

In Zürich-Schwamendingen kam es am Samstagabend zu einem tödlichen Unfall.

Die Trauer um F.* aus Zürich ist gross. Am Samstagabend wurde die 28-Jährige im Kreis 12 von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Angehörige und Freunde u n d Freundinnen n ehmen in den sozialen Medien Abschied von F. und bekunden ihr Beileid.

So heisst es unter anderem auf Facebook: «Letzte Nacht ging ein Licht aus. Wir können es immer noch nicht glauben, dass du nicht mehr bei uns bist. Ruhe in Frieden, Engelchen.» Ein Verwandter wünscht den Eltern und Geschwistern «viel Kraft in dieser schweren Zeit». «Wir finden keine Wort e , um den Schmerz, den die Familie empfindet , auszudrücken», schreibt er.

Verfahren eröffnet

Wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mitteilte, befanden sich am Samstagabend um 22.15 Uhr eine Frau und ein Mann auf dem Trottoir an der Wallisellenstrasse in Zürich-Schwamendingen. K u r ze Zeit später k a m es a uf der Fahrbahn zu einem Unfall. Aus bisher unbekannten Gründen wurde die 28-jährige Frau von einem Auto erfasst.