Wer wenig Einkommen hat, muss sich im Alter einschränken

Nur 16 Prozent der Menschen in der tiefsten Kaufkraftklasse gehen in einer Axa-Studie davon aus, ihren Lebensstandard im Alter allein mit AHV und PK «sicher» oder «eher sicher» halten zu können.

Was denken die Menschen in der Schweiz über die zweite Säule und den Ruhestand? Sie stellen die Sicherheit der Pensionskassengelder in Frage, wie eine neue Studie von Axa Investment Managers zeigt: Gerade mal ein Viertel der Bevölkerung geht davon aus, im Alter von der AHV und der Pensionskasse (PK) leben zu können.

Junge und Frauen sind eher pessimistisch

Sichern AHV und PK den Lebensstandard im Rentenalter?

In der tiefsten Kaufkraftklasse glauben 16 Prozent, ihren Lebensstandard allein mit AHV und PK «sicher» oder «eher sicher» halten zu können, in der höchsten sind es 47 Prozent, im unteren Mittelstand 26, im oberen 41 Prozent. 55 Prozent der Menschen im Ruhestand finanzieren ihr Leben laut Studie mit AHV- und PK-Geld. Bei Personen im Erwerbsleben und Nicht-Berufstätigen rechnet nur rund ein Viertel damit, das einmal zu können.

Mit so viel Rente rechnen die Befragten im Ruhestand

Niedrigere Einkommensgruppen können kaum sparen

Zusätzliches Sparen in der Säule 3a ist beliebt

Jeder Fünfte arbeitet im hohen Alter wohl weiter

Monatliche Rente oder Kapitalbezug?

Das Wunsch-Pensionsalter der erwerbstätigen Bevölkerung liegt im Schnitt bei 63 Jahren. Würden die Befragten heute in Pension gehen, entschieden sich 47 Prozent für eine Auszahlung als monatliche Rente, 28 Prozent für eine Mischung aus Rente und Kapitalbezug und 13 Prozent für den reinen Kapitalbezug. Der volle Bezug büsste gegenüber letztes Jahr an Beliebtheit ein, was am schlechten Börsenjahr 2022 liegen könnte.