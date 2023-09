Queen Elizabeth: So verbringen die Royals den ersten Todestag

1 / 9 Vor einem Jahr ist Queen Elizabeth II im Alter von 96 Jahren verstorben. REUTERS Am 8. September jährt sich das traurige Ereignis zum ersten Mal. REUTERS Besonders für ihren ältesten Sohn, König Charles III., ist es ein emotionaler Tag. AFP

Darum gehts: Bereits ein Jahr ist seit dem Tod von Queen Elizabeth II vergangen.

König Charles III. soll den Tag privat verbringen und hat keine Zeit mit seiner Familie geplant.

Der Prinz und die Prinzessin von Wales, William (41) und Kate (41), werden der verstorbenen Monarchin hingegen mit Terminen in Wales ehren.

Noch weilt König Charles in seinen Sommerferien auf dem königlichen Anwesen in Schottland – doch heute wird es für den 74-Jährigen wohl besonders emotional. Zum ersten Mal jährt sich der Todestag seiner Mutter, Queen Elizabeth II. Wenig überraschend, dass sich der Monarch Zeit für sich nimmt. Stützend auf Insider will der britische «Mirror» wissen, dass er den Tag «ruhig und privat» mit seiner Ehefrau Königin Camilla (76) auf Schloss Balmoral verbringen möchte – dem Ort, an dem die Königin am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren für immer die Augen schloss. Es seien weder öffentliche Veranstaltungen noch eine familiäre Zusammenkunft geplant, heisst es.

Damit folgt Charles dem Vorbild seiner verstorbenen Mutter: Auch die Queen verbrachte den ersten Todestag ihres Vaters in stillem Gedenken und abseits der Öffentlichkeit. König Georg VI. starb mit nur 56 Jahren nach langer Krebserkrankung. Darüber hinaus ist Balmoral seit jeher ein ganz besonderer Ort für die britische Königsfamilie. Nicht zuletzt, weil das Schloss in den Highlands als Lieblingsresidenz der Königin galt.

William und Kate sollen Queen ehren

Doch nicht die gesamte Königsfamilie wird sich zurückziehen: Prinz William und Prinzessin Kate (41) sollen dem einstigen Staatsoberhaupt öffentlich gedenken. Das Paar wird die St. David's Cathedral in Wales besichtigen. Eine Rede des Thronfolgers sei zwar nicht geplant, nichtsdestotrotz soll der 41-Jährige mit einigen Worten seine Grossmutter ehren. Royal-Kenner sagen im Gespräch mit der britischen Zeitung einen Post auf Social Media und «respektvolle Worte» gegenüber den anwesenden Presseleuten voraus.

In dieser «Royal Express»-Ausgabe blickte die 20-Minuten-Royal-Expertin Katy Ofner auf das bewegte Leben von Queen Elizabeth II zurück. 20min

Ob sich Prinz Harry, der sich seit Donnerstag in London aufhält, äussern wird, ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass es zu keinem Zusammentreffen mit der Familie kommen wird. Ein Palastinsider verriet gegenüber «Daily Mail», dass der König «keine Zeit im Terminkalender» habe, um seinen jüngsten Sohn zu sehen. Und mit Bruder William habe der 38-Jährige ohnehin keinen Kontakt.

Seit dem Erscheinen von Harrys Memoiren «Spare» soll endgültig Funkstille zwischen den angeblich entzweiten Brüdern herrschen. Statt Versöhnung stehen die Zeichen kurz vor dem ersten Todestag ihrer Grossmutter sogar eher noch auf weiteren Zoff: Der Herzog von Sussex erhebt nämlich weitere Vorwürfe gegen die Königsfamilie. In der neuen Netflix-Dokumentation «Heart of Invictus» behauptet er, er habe nach seinen Afghanistan-Einsätzen «nicht die Unterstützungsstruktur, das Netzwerk oder den Expertenrat gehabt, um herauszufinden, was eigentlich los war mit mir».

Vermisst du die Queen? Ja, sie war so toll! Nein, die Monarchie gehört abgeschafft. Ist mir alles total egal.

Denkmal zum 100. Geburtstag?

Aber auch, wenn es am 8. September keinen offiziellen Gedenktermin der Royals für Queen Elizabeth II. gibt, die Königin, die 70 Jahre auf dem britischen Thron sass, bleibt unvergessen. Daher gab die britische Regierung am 3. September bekannt, dass das Queen Elizabeth Memorial Committee gegründet wurde. Das Komitee soll ein Denkmal sowie ein nationales Gedenkprogramm ausarbeiten. Vorsitzender ist Lord Janvrin (76), der von 1999 bis 2007 der Privatsekretär Ihrer Majestät war. «Das Queen Elizabeth Memorial Committee wird ein unabhängiges Gremium sein, das für die Prüfung und Empfehlung von Vorschlägen für ein Denkmal für Königin Elizabeth II. zuständig ist. Es wird gemeinsam von der britischen Regierung und dem Königshaus unterstützt», heisst es in der Pressemitteilung.

Der stellvertretende Premierminister Oliver Dowden (45) betonte: «Königin Elizabeth II. war unsere am längsten regierende Monarchin und grösste Staatsdienerin. Lord Janvrin wird nun mit der wichtigen Arbeit beginnen, eine angemessene Hommage an ihr Vermächtnis des Dienstes für unsere Nation und das Commonwealth zu entwerfen.» Die Pläne sollen dann anlässlich des 100. Geburtstages der verstorbenen Monarchin im Jahr 2026 vorgestellt werden.