Bochum – BVB 0:1*: Führungstreffer vom Mittelkreis – Can erlöst BVB im Pokal-Fight

TOOOOR für den BVB! Emre Can erlöst die Borussia in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Der Treffer fällt, nachdem Bochum-Goalie Riemann einen langen Ball weit ausserhalb des eigenen Tores geklärt hat – direkt in die Füsse von Can. Der Dortmunder fackelt dann nicht lange und trifft wenige Meter vor der Mittellinie zum verdienten 1:0 für den BVB.