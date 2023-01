Rumänien : Rumänische Polizei beschlagnahmt Luxus-Autos von Andrew Tate

Andrew Tate und sein Bruder bleiben weiterhin in Rumänien in Untersuchungshaft.

Während der umstrittene britische Influencer Andrew Tate und sein Bruder weiter im Gefängnis sitzen, hat die rumänische Polizei am Samstag die Luxus-Autos von Tate beschlagnahmt. In seiner Kollektion hat es einige sehr teure Autos. Auf veröffentlichten Bildern sind zum Beispiel ein Lamborghini, ein Rolls-Royce, ein Aston Martin, ein Ferrari und ein Porsche zu sehen. Der Gesamtpreis dieser Autos dürfte locker bei über einer Million Franken liegen. Die Autos seien von der Polizei in ein Lager gebracht worden, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Tate und sein Bruder bleiben in Rumänien in Untersuchungshaft. Ein Gericht in Bukarest wies eine entsprechende Beschwerde der beiden ehemaligen Kickboxer am Dienstag bei einer Anhörung als «unbegründet» zurück. «Sie bleiben in Untersuchungshaft», bestätigte eine Gerichtssprecherin der Nachrichtenagentur AFP.