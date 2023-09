DFB: Karl-Heinz Rummenigge und Mintzlaff verlassen Taskforce

Verbunden mit deutlicher Kritik am Deutschen Fussball-Bund sind Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Mintzlaff mit sofortiger Wirkung aus der Task Force des DFB zurückgetreten. Dies teilten die beiden Aufsichtsratsvorsitzenden des FC Bayern München und von RB Leipzig am Sonntag in schriftlicher Form über eine Sprecherin mit.