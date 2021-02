So rechnet etwa der Kanton Schaffhausen mit einem Ansturm.

Andere Kandidaten spekulierten darauf, prüfungsfrei ins Gymi zu kommen, so der Präsident des Vereins der Gymnasiallehrer.

Dieses Jahr treten auch Schüler die Gymi-Aufnahmeprüfung an, die wegen der Coronakrise keine Lehrstelle finden.

«Aus den bereits erfolgten Anmeldungen deutet sich an, dass wir mehr Anmeldungen als in den letzten Jahren haben werden», sagt Pasquale Comi, Rektor der Kantonsschule Schaffhausen. Zurzeit seien es schon rund zehn Prozent mehr als letztes Jahr. «Und auch schon mehr als im langjährigen Mittel.»

Boom bei Anmeldungen

Der Kanton Zürich gibt die Anmeldezahlen erst im Mai bekannt. Auch dort stellen Kantonsschulen bei den Anmeldungen für die Kurz- und Langzeitgymnasien einen Boom fest, wie 20 Minuten aus Prüfungsexperten-Kreisen erfuhr. «Beim letzten Zwischenstand habe ich gehört, dass die Anmeldezahlen auch in meiner Schule höher seien als in anderen Jahren», sagt auch Lucius Hartmann, Lehrer an der Kantonsschule Zürcher Oberland und Präsident des Vereins der Schweizerischen Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer VSG.