 Basel: Wer eine Kiffer-Lizenz will, braucht einen positiven Urintest

Cannabis soll ab dem 15. September in neun Apotheken in Basel erhältlich sein.

Ab dem 15. September können 370 Personen mit staatlicher Lizenz legal Cannabis in Basler Apotheken beziehen. Inzwischen kann man sich für die Teilnahme am staatlichen regulierten Cannabis-Verkauf bewerben und in Basel hat ein regelrechter Run auf die Kiffer-Lizenzen eingesetzt. Wie das Gesundheitsdepartement am Donnerstag mitteilte, haben sich innert einer Woche schon 560 Personen angemeldet. «Wir sind froh darüber», sagt die zuständige Projektleiterin Regine Steinauer.