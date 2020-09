Corona macht dieses Jahr vielen Reisefreudigen einen Strich durch die Rechnung. Viele mussten umbuchen, oder ihre Reisen wurden storniert. Seit auch die Balearen sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz als Risikogebiet eingestuft wurden, hat sich manch einer zu einer Umbuchung auf nächstes Jahr entschlossen. Als Folge davon werden schon jetzt die Ferienhäuser auf Mallorca knapp, wie «Bild» berichtet.

Buchungsstarke Zeit kommt erst noch

Insgesamt seien die Unterkünfte sogar schon zu mehr als einem Drittel der jährlichen Durschnittsbelegung von 90 Tagen belegt. Mit der buchungsstärksten Jahreszeit, dem Winter, dürfte die Anzahl Buchungen erneut deutlich zunehmen. «Zum Winterbeginn sind schon heute Engpässe vorhersehbar. Unserer Einschätzung nach wird es daher zur traditionellen Buchungssaison, die mit 25. Dezember startet, schon sehr eng», so «Fincallorca.de» in einer Mitteilung, die «Bild» vorliegt.

Damit werden auch Schweizer, besonders jene, die an die Schulferienzeit gebunden sind, teilweise wohl auf Wunschunterkünfte verzichten müssen. Seit dem 20. August sind die Balearen in der Schweiz auf der Corona-Risikoliste. Wer aus dieser Region in die Schweiz einreist, muss danach zehn Tage in Quarantäne.