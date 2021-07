Angst vor Nebenwirkungen - Run auf Schmerzmittel wegen Impfung

Jeder Vierte nimmt Schmerzmittel

In der Schweiz nimmt jede zweite Person wöchentlich Medikamente zu sich – Tendenz steigend, wie die aktuellste Umfrage des Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2017 mit über 22'000 Teilnehmern ergab. Am meisten konsumiert werden Schmerzmittel. 24 Prozent der Bevölkerung haben im Jahr 2017 in den sieben Tagen vor der Befragung ein Schmerzmittel eingenommen. Im internationalen Vergleich liegt die Schweiz vor allem beim Konsum rezeptpflichtiger und schnell süchtig machender Opioid-Schmerzmittel weit über dem europäischen Durchschnitt, wie die «Revue Médicale Suisse» schreibt. In den Apotheken gibt es aber auch etwa 60 rezeptfreie Schmerzmittel, die auf einer von fünf ebenfalls nicht harmlosen Substanzen basieren: Paracetamol, Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac oder Acetylsalicylsäure. Experten warnen, dass zu viel Konsum zu körperlichen und psychischen Schäden führen kann.