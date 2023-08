Zürich: Gratistests auf Geschlechtskrankheiten – Termine bis September ausgebucht

In den letzten Jahren ist die Anzahl an Neuinfektionen bei verschiedenen Geschlechtskrankheiten stark gestiegen. Ein Grossteil der in der Schweiz diagnostizierten Infektionen wird dabei in Zürich festgestellt. Vor allem junge und somit in der Regel auch sexuell aktive Menschen stecken sich häufig mit sexuell übertragbaren Krankheiten an.