«Nur Ja heisst Ja»: Rund 1000 Personen demonstrieren in Zürich für Neudefinition von Vergewaltigung

«430'000 Frauen wurden in der Schweiz schon vergewaltigt. Alarmstufe rot ist schon längst überschritten und die Politik drückt sich vor ihrer Verantwortung», so SP-Nationalrätin Tamara Funiciello (im Bild rechts).

Das Ziel der Demonstrierenden ist es, dass der Ständerat in der anstehenden Sommersession Vergewaltigung nach dem Grundsatz «Nur Ja heisst Ja» neu definiert.

Etwa 1000 Personen versammelten sich am 21. Mai am Ni-Una-Menos-Platz (ehem. Helvetiaplatz) und liefen dann durch die Innenstadt.

