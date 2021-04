Branchen-Protest - Rund 120 Musikschaffende beteiligen sich an Klima-Aktion

Auch Rap-Urgestein Greis beteiligt sich an der Kampagne.

Pop-Duo Steiner & Madlaina beginnt mit einem Reim: «Wenn wir alle Lust drauf hätten, könnten wir die Welt noch retten» – und legt dann mit Fakten nach: «Wir haben wenig Zeit, um die Klimaerwärmung zu bremsen. Die Weltwetterorganisation (WMO) sagt, dass wir in nur fünf Jahren eine Trendwende bei den CO-Emissionen erreichen müssen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.»

Sänger Adrian Stern erklärt die Aktion in seinem Insta-Post: «‹Music Declares Emergency› ist eine Gruppe von Künstlern, Fachleuten der Musikindustrie und Organisationen, die zusammenstehen, um einen klimatischen und ökologischen Notfall auszurufen und eine sofortige Reaktion der Regierung zum Schutz allen Lebens auf der Erde zu fordern.» Nachfolgend findest du eine Auswahl der Künstlerinnen und Künstler, die die Aktion supporten.

«Music Declares Emergency Switzerland» ist Teil einer internationalen Initiative, die Umweltbewusstsein in der und durch die Musikbranche stärken will.

Die internationale Initiative «Music Declares Emergency» – Superstars wie Billie Eilish und Milky Chance haben sich bereits als Unterstützende bekannt – hat jetzt auch einen Schweizer Ableger: «Music Declares Emergency Switzerland» möchte als Teil der internationalen Organisation das Umweltbewusstsein in der Schweizer Musikbranche fördern. Dafür wurde nun eine Instagram-Kampagne ins Leben gerufen.

«No Music On A Dead Planet» lautet der Slogan, unter dem mehr als 120 Künstlerinnen und Künstler, Festivals und Konzert-Locations der Schweizer Musikbranche unter anderem für ein Ja zum CO₂-Gesetz am 13. Juni werben. Wer die Aktion unterstützt, siehst du oben in der Bildstrecke.