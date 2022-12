Pelé ist tot: Das waren seine grössten Erfolge

Triumphe mit der Nationalmannschaft

Mit Brasiliens Nationalelf feierte die Fussball-Legende unzählige Erfolge. Seinen Spitznamen «O Rei», der König, erspielte er sich 1958, als er sich als 17-Jähriger bei der WM in Schweden in den Fokus der Weltöffentlichkeit katapultierte – und Brasilien zum Titel führte. Vier Jahre später verteidigte das südamerikanische Land den Titel. Pelé schied jedoch bereits im zweiten Spiel verletzt aus.

Den dritten WM-Titel holte er mit Brasilien 1970 im Endspiel gegen Italien dank eines 4:1-Erfolgs. So oft Weltmeister wie er wurde niemand. Insgesamt erzielte er 77 Tore in 92 Spielen für die Nationalmannschaft. Damit ist er zusammen mit Neymar Rekordtorschütze.

Pelé: Als Jüngster bereits Rekordbrecher

1958 nahm Nationaltrainer Vicente Feola den damals 17-Jährigen – wie erwähnt – mit zur WM nach Schweden. Pelés Stern ging auf. Beim 5:2 im Final gegen den Gastgeber schoss er zwei Tore. Die Bilder des weinenden Pelé, der sich an Gilmars Schulter anlehnte, gingen um die Welt. Mit seiner leichtfüssigen, ungemein ballsicheren und torgefährlichen Spielweise verzauberte er alle. In dem Turnier traf er sechsmal und schrieb damals Geschichte: jüngster Spieler, jüngster Torschütze, jüngster Weltmeister!

Rund 1300 Tore

Über 1200 Tore schoss der Brasilianer allein für seinen FC Santos, dem er 18 Jahre lang treu blieb und mit dem er zweimal die Copa Libertadores gewann. Aber wie viele Tore Pelé in seiner Karriere tatsächlich insgesamt erzielt hat, daran scheiden sich die Geister. Je nach Quelle und Datenbank unterscheiden sich die genauen Zahlen, um die 1300 dürften es insgesamt etwa gewesen sein. Er selbst schreibt in seiner Biografie «Pelé – mein Leben» von 1284 Treffern.

Kleine Nebenstory dazu: Auf dem Weg zur Kabine kommt jeder Spieler im Maracanã-Stadion an einem alten Lederball vorbei – jener, mit dem Pelé am 19. November 1969 sein 1000. Tor erzielte. Der Superstar spielte mit dem FC Santos gegen Vasco da Gama aus Rio de Janeiro. Nach einigen vergebenen Chancen kommt die 78. Minute. Pelé wird gefoult. Pfiff. Elfmeter. Er tritt selbst an, schiesst platziert in die rechte Ecke. «O Milésimo» ist erreicht. Alle Dämme brechen, er greift sich den Ball und küsst ihn. Ebenso darf er sich Torschützenkönig der Copa América 1959 (8 Tore) sowie Torschützenkönig der Copa Libertadores 1963 (11 Tore) nennen.