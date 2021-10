Impfkampagne ab November – Rund 1700 Fachpersonen sollen Unentschlossene persönlich aufklären

Details zu Bersets Impfkampagne aus einem an die Kantone gerichteten BAG-Schreiben zeigen: Der Gesundheitsminister will schon im November mit der grossen Offensive starten, so der «Sonntagsblick». Bei den über 65-Jährigen will der Bund eine Impfquote von 93 Prozent. Dafür müssten «noch 100’000 Personen geimpft werden» Bei den 18- bis 65-Jährigen sollen es 80-Prozent oder mehr sein, was rund 775’000 Personen entspricht .