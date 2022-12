Proteste in Peru : Rund 200 Touristen können Machu Picchu verlassen

Tausende Menschen sind an der weltberühmten Inka-Stätte Machu Picchu gestrandet. Nun haben sich einige auf den Weg in die Stadt Cusco gemacht.

Dutzende Familien mit älteren Menschen und Kindern sitzen in einer abgelegenen Bergstadt fest, da die Einheimischen ihnen die Weiterreise in den Süden verweigern.

5000 Touristen aus aller Welt sind wegen der Unruhen in Peru in der Stadt Cusco gestrandet.

Rund 200 wegen der gewaltsamen Proteste in Peru festsitzende Touristen haben die Region von Machu Picchu verlassen können. Sie trafen am Samstag mit einem Zug nahe der Stadt Piscacucho in der Region Cusco ein, wie AFP-Reporter berichteten. Nach einem Fussmarsch von rund zwei Kilometern konnten sie dann einen Bus in Richtung der Stadt Cusco besteigen.