«Das entspricht unseren Erwartungen» - Rund 2500 Impftermine für Teenager in Zürich sind weg

Bis am Freitagnachmittag waren rund 2500 Termine weg.

Ab Montag dürfen sich auch 12- bis 15-Jährige in Zürich impfen lassen. Es stehen rund 10'000 Termine für die Erstimpfung zur Verfügung.

Der Kanton Zürich beginnt am Montag mit dem Impfen von Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren (Impfgruppen P und S). Diese Woche hatte der Bund eine Impfempfehlung für Jugendliche ab 12 Jahren abgegeben. Am Freitag schaltete die Gesundheitsdirektion rund 10'000 Termine für die Erstimpfung frei. Bis am Freitagnachmittag wurden rund 2500 Termine gebucht. «Das entspricht unseren Erwartungen», sagt Sprecherin Lina Lanz.