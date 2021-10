«Zeichen gegen Tyrannei setzen» – Rund 100 Personen demonstrieren wegen Berset-Besuch in Zürich

Bundesrat Alain Berset nimmt am Mittwochabend an einer Veranstaltung an der Universität Zürich (UZH) teil. Das Thema: Pandemie, Politik und Gesellschaft. Laut der Uni Zürich wird der Anlass vom Schweizerischen Institut für Auslandforschung (SIAF) organisiert. Die Veranstaltung findet in einem Hörsaal statt, der Platz für rund 460 Personen bietet. Nach dem Referat wird der Gesundheitsminister den Zuhörerinnen und Zuhörern für Fragen zur Verfügung stehen.