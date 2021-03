Barfüsserplatz : Rund 2000 FCB-Fans demonstrieren gegen Rauswurf von Valentin Stocker

Die Beurlaubung von FCB-Spieler und Captain Valentin Stocker sorgt für Frust und Ärger bei den Fans des FC Basel. Am Montag demonstrieren sie gegen den Rauswurf – und gegen Boss Bernhard Burgener.

«Die nächste Legende zerstört, uns können sie aber nicht zum Schweigen bringen», das kündigte die Basler Muttenzerkurve an, nachdem am Montagmorgen bekannt wurde, dass Valentin Stocker als Spieler wie auch als Captain beurlaubt wurde. «Trainer Ciriaco Sforza hat Valentin Stocker ein paar Tage freigegeben und es werden Gespräche geführt. Der Spieler nimmt nicht am Mannschaftstraining teil. Es ist ein interner Vorgang, den wir nicht weiter kommentieren», so FCB-Medienchef Simon Walter zu 20 Minuten.

Die Muttenzerkurve will das aber nicht so stehen lassen und geht für seinen «Vale» auf die Strasse – und gegen die aktuelle FCB-Führungsetage. Um 18 Uhr versammelten sich mehrere Hundert FCB-Fans auf dem Barfüsserplatz in Basel, wo vor nicht allzu langer Zeit noch Meisterschaften und Cuptitel gefeiert wurden. Der Aufruf «Maske nicht vergessen» wird von einem Grossteil der Demo-Teilnehmer umgesetzt. Kurz vor 19 Uhr kommt dann auch die Muttenzerkurve dazu und insgesamt bildet sich eine Gruppe von 1500 bis 2000 Personen und einem rund 200 Meter langen Umzug. Jung und Alt, singend und mit Pyros und Fahnen laufen die FCB-Fans geschlossen auf der Freie Strasse in Richtung Marktplatz. «Vale, hau se umm!» rufen die Fans. Anschliessend geht es weiter über die Mittlere Brücke, wo erstmals auch die Polizei auf sie wartet, die aber nur mit zwei Motorräder und einem Velo im Einsatz ist. Böller werden gezündet und immer wieder wird FCB-Boss Bernhard Burgener mit Gesängen beleidigt.



Aufgrund der FCB-Demo kam im ÖV zu Behinderungen. Der Bereich Claraplatz – Messeplatz wurde blockiert, weshalb es «situativen Umleitungen» auf mehreren Tramlinien kommt. Kurz nach 19.30 Uhr versammelten sich die Anhänger nochmals auf dem Messeplatz und verabschiedeten sich in den Feierabend.