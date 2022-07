New York : Rund 500 Paare holen Hochzeit symbolisch nach

Die amerikanische Millionenmetropole wurde besonders schwer von der Corona-Pandemie getroffen. Dies hatte unter anderem zur Folge, dass viele Hochzeiten während der Shutdowns nicht stattfinden konnten. Das ist jetzt nachgeholt worden.

1 / 3 Zahlreiche Paare feierten am Sonntagabend in New York ihre Hochzeit. (10. Juli 2022) AFP Während der Pandemie konnten in New York viele Paare nicht heiraten. AFP Das wurde jetzt mit Champagner nachgeholt. AFP

Darum gehts

Rund 500 Paare haben ihre wegen der Corona-Pandemie verschobene oder anders als geplant verlaufene Hochzeit gemeinsam symbolisch im New Yorker Lincoln Center nachgeholt. Bei der mehrstündigen Party «Celebrate Love: A (Re)Wedding» am Sonntagabend unter freiem Himmeln an dem Veranstaltungszentrum in Manhattan gab es unter anderem Musik, Tanz, Champagner und eine Zeremonie mit Vertretern verschiedener Religionen.

Der Bürgermeister von New York, Eric Adams, schrieb auf Twitter, dass Paaren so ermöglich wurde, vor den Altar zu treten. «Es lag Liebe in der Luft!»

Die Millionenmetropole New York war zeitweise ein Epizentrum der Pandemie gewesen. Über 35’000 Menschen sind allein in New York gestorben. Weit über zwei Millionen Menschen wurden infiziert.

