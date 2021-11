Schon wieder Fischteich geplündert – Rund 900 Bachforellen aus Fischzucht gestohlen – Fischer stehen vor Rätsel

In Flums SG ereignete sich ein dreister Diebstahl: Rund 900 Bachforellen wurden aus der Teichanlage Lugg des Fischereivereins Sarganserland entwendet. Bereits letzte Woche kam es in Benken SG zu einem ähnlichen Vorfall. Dort wurden über 250 Regenbogenforellen gestohlen.

Es war ein schockierendes Erlebnis für den Fischereiverein Sarganserland, als man bei der Teichanlage Lugg in Flums SG eine ‹Fischzüglete› durchführen wollte: In einem Teich fehlten rund 900 Bachforellen, wie der «Sarganserländer» berichtet. «Neben den finanziellen Einbussen von rund 6000-7000 Franken schmerzt uns vor allem das in die Fischzucht investierte Herzblut. Da steckt jeden Tag ein erheblicher Aufwand dahinter», sagt Raimund Hug, Präsident des Fischereivereins Sarganserland.

Besonders ärgerlich ist der Umstand, dass rund die Hälfte der gestohlenen Fische ausgewachsene Muttertiere waren. «Wir sollten zwar in der Lage sein, den Bestand mit den verbleibenden Muttertieren wieder aufzustocken, aber jetzt werden gewisse Jahrgänge fehlen», so Hug.

Auf eine Anzeige verzichte man beim Fischereiverein, da dies wenig erfolgsversprechend sei, sagt Hug weiter. Der Vorfall sei aber der Polizei gemeldet worden. Präsident Hug ruft dazu auf, Informationen über die Diebstähle oder ungewöhnliche Fischverkäufe der Polizei zu melden. Zudem werden die Teichanlagen von nun an mit Kameras überwacht.

Ähnlicher Vorfall bereits in Benken

Im Fischereiverein See und Gaster haben die Sarganserländer einen Leidensgenossen: Letzte Woche wurde in Benken SG das Fehlen von über 250 Regenbogenforellen festgestellt. Anders als in Flums hat man aber Anzeige erstattet, wie Florian Schneider, stellvertretender Leiter Kommunikation der Kantonspolizei St. Gallen, bestätigt. In einem solchen Fall sichere die Polizei Spuren vor Ort soweit möglich und verfolge dann mögliche Hinweise zur Täterschaft, sagt Schneider weiter.

Mutmassliche Hehlerei mit Bachforellen

In beiden Fällen tappt man noch im Dunkeln. In Benken gibt es aber ein erstes Indiz: «Wir haben einen Hinweis erhalten, dass in der Region Regenbogenforellen verkauft wurden, die in Grösse und Gewicht den bei uns gestohlenen entsprechen. Wir wissen allerdings nicht, ob es sich dabei tatsächlich um unsere Fische handelt», sagt Christian Rudel, Präsident des Fischereivereins See und Gaster.

Kaum elektronische Fanggeräte im Einsatz

Eine weitere offene Frage ist die nach dem Vorgehen der Täter. Mit einem Kescher (sackartiges, an einem Rahmen befestigtes Netz) oder einer Angelrute könne man nicht derartige Mengen abfischen, so Rudel. Auch der Einsatz eines elektrischen Fanggerätes sei eher unwahrscheinlich: «Diese Geräte sind entweder batterie- oder generatorbetrieben und können nur wenige Fische auf einmal erwischen. Die Täter hätten also an mehreren Abenden kommen müssen, was wir uns nicht vorstellen können», sagt Rudel. Ein generatorbetriebenes Gerät sei ausserdem sehr laut und könnte die Aufmerksamkeit von Passanten erregen. «Daher gehen wir davon aus, dass ein grosses Fischernetz an ein oder zwei Abenden eingesetzt wurde».

Raimund Hug könnte sich aber auch einen Diebstahl über mehrere Wochen vorstellen. «Natürlich könnte man mit einem grossen Fischernetz einen Weiher quasi durchpflügen. Aber man muss die 900 Bachforellen dann auch noch abtransportieren. Es ist ein Rätsel», sagt der Präsident des Fischereivereins Sarganserland.

