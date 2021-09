«Besonnungsinitiative» abgelehnt - Rund ums Zürcher Seebecken dürfen weiterhin hohe Gebäude gebaut werden

Der Initiant Peter-Wolfgang von Matt will, dass Bauprojekte, die viel Schatten werfen, am Seeufer verboten werden.

Die Initiative eines parteiunabhängigen Komitees forderte, dass die Stadt Zürich den öffentlichen Grünraum am Seeufer vor Schattenwurf schützt und bauliche Veränderungen, welche die Grünflächen am See zusätzlich beschatten, verhindert werden. Am Sonntag stimmten d ie Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher über die Vorlage ab. Mit knapp 58 Prozent Nein-Stimmen wur d e d ie «Besonnungsinitiative» abgelehnt.