Einschränkungen im Schiffsbetrieb

Das ganze Jahr über verkehrt die Bodensee-Fähre zwischen Romanshorn und Friedrichshafen. Die Fähre werde weiter nach Fahrplan fahren, schrieben die Bodensee Schiffsbetriebe (BSB) in Konstanz am Donnerstag in einer Mitteilung. An Bord werde es aber keinen Gastronomiebetrieb geben.