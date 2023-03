Medienmogul: Rupert Murdoch (92) wird zum fünften Mal heiraten

Getty Images via AFP/Dia Dipasupil

Die beiden haben sich auf einem Weingut in Kalifornien kennengelernt.

Er hat am St. Patrick’s Day um die Hand der 66-jährigen Ann Lesley Smith angehalten.

Der konservative Medienmogul Rupert Murdoch will mit 92 Jahren zum fünften Mal heiraten. Der Multimilliardär hielt vergangene Woche am St. Patrick’s Day um die Hand der 66-jährigen Ann Lesley Smith an, wie er der ihm gehörenden US-Boulevardzeitung «New York Post» vom Montag sagte. «Ich war sehr nervös. Ich hatte grosse Angst davor, mich erneut zu verlieben – aber ich wusste, dass es mein letztes Mal wird. Das sollte es jedenfalls sein. Ich bin glücklich.»