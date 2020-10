Waldbrände : Russ aus Kalifornien verpestet Luft auf dem Jungfraujoch

Die ansonsten sehr guten Luftwerte auf dem weltbekannten Berg im Berner Oberland wurden Ende September getrübt: Forscher haben Russpartikel entdeckt, die wohl von den Waldbränden in den USA stammen.

1 / 4 Ungewöhnlicher Anstieg von kohlenstoffhaltigen Aerosolen: Das Sphinx-Observatorium auf dem Jungfraujoch. (Archivbild) Keystone/Peter Klaunzer Russpartikel aus Kalifornien lagern sich im Eis und Schnee ab: Ein Tourist schaut vom Jungfraujoch auf den Aletschgletscher. Keystone/Peter Klaunzer «Vernetzte Welt»: Die Auswirkungen der Waldbrände in Kalifornien sind auch im Berner Oberland zu spüren. Keystone/Noah Berger

Darum gehts Auf dem Jungfraujoch ist ein ungewöhnlicher Anstieg von kohlenstoffhaltigen Aerosolen gemessen worden.

Die Forscher sind überzeugt, dass sie von den Waldbränden in Kalifornien stammen.

Die Russpartikel lagern sich im Eis und Schnee ab und würden so zur Gletscherschmelze in den Alpen beitragen.

Forscher der Fachhochschule Nordwestschweiz haben einen «ungewöhnlichen Anstieg von kohlenstoffhaltigen Aerosolen» auf dem Jungfraujoch in 3580 Metern über Meer gemessen, wie die Hochschule in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

Die Luft auf dem weltbekannten Berg im Berner Oberland sei meist sehr sauber, so die Wissenschaftler. Ende September ist die Konzentration der kohlenstoffhaltigen Aerosole jedoch schlagartig angestiegen. Während der Wert in der Woche vor und nach dem 30. September bei nahezu null Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegt, erreichte die Konzentration an dem Tag einen Wert von fast 5 µg/m3, wie die «Berner Zeitung» schreibt.

Vernetzte Welt

Dieser Aerosoltyp stamme in der Regel aus Verbrennungsprozessen wie sie zum Beispiel in Dieselmoteren stattfinden. Der ungewöhnliche Anstieg gehe aber auf ein anderes Phänomen zurück: «Alles deutet darauf hin, dass diese Emissionen von den Waldbränden in Kalifornien herrühren», lässt sich ein Forscher, Alejandro Keller, in der Mitteilung zitieren.

Die Messungen zeigten, «wie vernetzt unsere Welt ist», gibt er zu bedenken. «Waldbrände an einem Ort der Welt können tausende Kilometer entfernt Auswirkungen haben.» So lagerten sich die Russpartikel aus Kalifornien im Eis und Schnee ab und würden so zur Gletscherschmelze in den Alpen beitragen, schreibt die «Berner Zeitung» weiter.

Bei den jüngsten Waldbränden an der Westküste der USA brannten schätzungsweise 27’000 Quadratkilometer Wald ab. Schwere Gewitter im August entzündeten zahlreiche Feuer in den Bundesstaaten Kalifornien, Oregon und Washington, denen Anfang September weitere Brände folgten. Dabei wurden Tausende Häuser zerstört und mindestens 37 Menschen getötet.