«Wir begehen alle Sünden» : Russe fliegt wegen Masturbationsvideo aus Nati – er entschuldigt sich

Er ist der Captain der russischen Nationalmannschaft. Doch nun hat Artjom Dsjuba einen Fehler begangen und muss dafür geradestehen.

Er hat selbst Schuld

Die Sbornaja bereitet sich seit Sonntag auf drei Länderspiele vor. Am 12. November hat die Nationalmannschaft ein Freundschaftsspiel in Chisinau gegen Moldau. Am 15. November spielt Russland in der Nations League in Istanbul gegen die Türkei und am 18. November in Belgrad gegen Serbien. Russland ist vor den abschliessenden beiden Partien in der Gruppe 3 der Liga B Tabellenführer mit acht Punkten vor Ungarn (7), der Türkei (3) und Serbien (2).