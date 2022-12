Kremlkritiker Ilja Jaschin zu Haftstrafe verurteilt

Ilja Jaschin : Russe kritisierte Massaker von Butscha – nun muss er in den Knast

In Russland ist einer der letzten prominenten Oppositionellen wegen seiner Kritik am Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt worden. Der 39 Jahre alte Ilja Jaschin erhielt bei einem Verfahren in Moskau wegen angeblicher Verunglimpfung der russischen Streitkräfte eine Haftstrafe von achteinhalb Jahren. Die Schuld des Angeklagten sei vollständig bewiesen, teilte das Bezirksgericht am Freitag laut dem Internetportal Mediazona mit.