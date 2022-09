Russische Mobilmachung: Russe lässt sich das Bein brechen, um Militärdienst zu entkommen

Das Video ist schon beim Zusehen schmerzhaft: Ein junger Mann sitzt am unteren Ende einer Treppe, seinen Fuss hat er seitlich auf den untersten Treppentritt gelegt. Plötzlich springt eine schwarz gekleidete Person mit beiden Füssen und vollem Körpergewicht auf das Bein des sitzenden Mannes. Es ertönen Schreie, schmerzentbrannt wälzt sich der Mann am Boden. Sein Freund verdeckt währenddessen sein Gesicht, scheint selbst kaum glauben zu können, was er gerade getan hat. «Das war hart. Wir haben den Knochen garantiert gebrochen, Max», sagen die Freunde zum Ende des Videos.

Brände und Angriffe

So gab es in den russischen Medien auch Berichte über mehrere Rekrutierungszentren, die in Brand gesteckt wurden. An einem anderen Standort hat ein Mann gar das Feuer auf einen Rekrutierungsoffizier der russischen Armee eröffnet, wie die «Washington Post» berichtet. Gut möglich also, dass dieser Fall von Selbstverstümmelung nur einer von vielen ist, in denen Russen sich lieber selbst Schaden zufügen oder ihr Land möglicherweise für immer verlassen, statt für die Ziele des Kremls in der Ukraine zu kämpfen und dort womöglich ihr Leben zu lassen.