Russe verdiente mit Transport von Ammoniumnitrat eine Million Dollar

Explosion in Beirut

Am Dienstag um 18.08 Uhr Ortszeit kam es in der libanesischen Hauptstadt Beirut zu einer gewaltigen Explosion. Die Detonation ereignete sich in einer Lagerhalle am Hafen. Grund für die Explosion soll derzeitigen Erkenntnissen zufolge die Chemikalie Ammoniumnitrat gewesen sein, die dort jahrelang ungesichert in einer Menge von 2750 Tonnen gelagert wurde. Die Chemikalie soll mit einem Schiff und eher zufällig nach Beirut gelangt sein. Die Detonation zerstörte die Gegend um den Beiruter Hafen fast komplett und verwüstete auch weiter gelegene Stadtteile Beiruts. Gemäss Informationen der Newsplattform «al-Jazeera» sollen dabei mindestens 135 Menschen getötet und über 5000 verletzt worden sein (Stand 6.8.2020). Über eine Viertelmillion Menschen soll obdachlos sein. Die sanitäre und gesundheitliche Versorgung ist gemäss humanitären Hilfsorganisationen «prekär».