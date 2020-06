Verkehr kam zum Stillstand

Russe wendet mitten im Gotthardtunnel

Ein 60-Jähriger überfuhr mehrere Sperrflächen und Sicherheitslinien. In der Schweiz darf er nun nicht mehr ans Steuer.

Ein 60-jähriger Automobilist hat am Samstagnachmittag durch wilde Fahrmanöver im Gotthard-Strassentunnel zwei brenzlige Situationen verursacht. Zweimal wendete er, einmal am Nordportal und einmal mitten im Tunnel.

Nordwärts unterwegs, überquerte beim Portal in Göschenen UR die Sperrfläche, wie die Urner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn. Ein korrekt entgegenkommender Lastwagenchauffeur konnte sein Gefährt rechtzeitig stoppen und so eine Kollision verhindern.

In der Folge überfuhr der 60-Jährige Russe eine weitere Sperrfläche und wendete in einem Seitenstollen des Vortunnels in Göschenen. Dann fuhr er Richtung Süden in den Tunnel hinein.