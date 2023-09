Russell Brand: Polizei ermittelt gegen britischen Comedian

Er habe damals ein äusserst promiskuitives Leben geführt, sagte er, also viele wechselnde Sexualkontakte gehabt. Seine Beziehungen seien aber stets einvernehmlich gewesen.

Die Londoner Polizei teilte am Montag mit, es seien «mehrere Vorwürfe der Sexualdelikte» eingegangen.

Nach Medienberichten über Vorwürfe der sexuellen Übergriffe gegen den britischen Comedian Russell Brand hat die Londoner Polizei Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei teilte am Montag mit, es seien «mehrere Vorwürfe der Sexualdelikte» eingegangen. Festnahme dazu, habe es bislang keine gegeben. Die Polizei nannte Brand nicht namentlich, verwies aber auf Artikel und eine Dokumentation.

Vier Frauen hatten in einer Fernsehdokumentation des Senders Channel 4 und in den Zeitungen «The Times» und «The Sunday Times» Vorwürfe gegen Brand erhoben. Eine der Frauen sagte, sie sei während einer Beziehung mit Brand, als damals 16-jährige, Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Eine andere Frau warf Brand vor, sie 2012 in Los Angeles vergewaltigt zu haben. Brand bestreitet alle Vorwürfe.