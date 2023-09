Fall Russell Brand: «Ein Nein akzeptierte er nicht«

In einem Interview von damals, aus dem mehrere britische Medien nun übereinstimmend berichten, sagte die jüngere Schwester von Kylie Minogue: «Ein Nein akzeptierte er nicht als Antwort. (…) Er ist total verrückt und ein abscheulicher Jäger, der seine Sex-Sucht noch nicht in den Begriff bekommen hat. Er sei immer einen Schritt zu weit gegangen, aber «noch nicht so weit, dass man ihm eine Ohrfeige hätte geben können».

Kylie (l.) und Danii Minogue am Grand Prix der Formel 1 in Melbourne. (18. März 2007)

Russell Brand wehrt sich unterdessen gegen die Vorwürfe. In einem Video auf seinen Youtube- und Social-Media-Kanälen sagte er, er habe Schreiben von einem «Mainstream-Medien-TV-Unternehmen» und einer Zeitung erhalten. Die Schreiben enthielten seiner Aussage nach eine «Litanei äusserst ungeheuerlicher und aggressiver Angriffe». Es gebe darin «einige sehr schwerwiegende Anschuldigungen, die ich absolut widerlege», so der Comedian. Er fügte hinzu: «Diese Anschuldigungen beziehen sich auf die Zeit, als ich im Mainstream arbeitete, als ich die ganze Zeit in den Zeitungen war, als ich im Kino war, und wie ich in meinen Büchern ausführlich geschrieben habe, war ich sehr, sehr promiskuitiv.» Die Beziehungen von damals seien alle einvernehmlich gewesen.