«Beeindruckender Zynismus»: Russen feiern Konzert vor zerbombten Theater in Mariupol

«Der Zynismus beschreibt nicht einmal ansatzweise, was in der Stadt passiert» – so kommentiert der ehemalige stellvertretende Innenminister der Ukraine Anton Gerashchenko ein Video, das auf Twitter und Telegram verbreitet wird. (Im Bild: Ausschnitt aus dem Video.)

«Tanzen auf Knochen und Schmerzen – was gibt es Schrecklicheres?» So kommentieren die Verantwortlichen des Telegram-Kanals «Ukraine Now (German)» ein kurzes Video. Dieses ist zwar nur sieben Sekunden lang, sorgt aber bei den Followern und Followerinnen für Fassungslosigkeit. Das Video zeigt – so suggeriert es der Post – Russen und Russinnen, die in der Stadt Mariupol ein kleines Konzert abhalten. Deren Innenstadt ist seit Anfang April, die gesamte Stadt inklusive Asow-Stahlwerk seit dem 20. Mai in russischer Hand. Die Feierlichkeiten finden ausgerechnet an jenem Ort statt, wo durch einen Angriff von russischer Seite «Hunderte Menschen starben», wie der Twitter-Account @Flash43191300 schreibt.