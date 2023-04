Panne verhinderte Abschuss von Nato-Flugzeug durch Russen-Jet

In unmittelbarer Nähe davon war eine britische RC-135 unterwegs. Das britische Spionageflugzeug hat meist etwa 30 Personen an Bord und befand sich im internationalen Luftraum.

Spätestens seit der Krim-Annexion 2014 kommt es über dem Schwarzen Meer immer wieder zu Kontakt zwischen Nato-Flugzeugen und russischen Jets. Doch die Meldung, dass eine russische Su-27 am 29. September bei einem solchen «Rendez-vous» unweit eines britischen Spionageflugzeugs eine Rakete abgefeuert hatte, sorgte für Aufsehen. Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu sprach damals von einer technischen Fehlfunktion, die für den Vorfall verantwortlich gewesen sei – auch auf britischer Seite ging man nicht von einem gezielten Abschussversuch aus.

Funkspruch als Feuererlaubnis interpretiert

Dass der Vorfall auch ganz anders ausgehen und schlimmstenfalls in einem offenen Krieg zwischen der Nato und Russland hätte enden können, sollen nun Aussagen von Beamten des US-Verteidigungsministeriums zeigen, die sich mit Angaben aus geleakten, streng geheimen US-Dokumenten decken. So habe der russische Kampfjetpilot im September mit der Absicht, die britische RC-135 Rivet Joint abzuschiessen, das Flugzeug anvisiert und die Rakete abgefeuert. Zuvor soll er einen Funkspruch einer Radarstelle am Boden als Feuererlaubnis interpretiert haben.