Russischer Raketenangriff auf Kiew: So hört und fühlt sich das an

In den Videos hört ihr, wie das tönt. Und im Text lest ihr, wie sich das anfühlt.

Der erste Knall weckt Kiew kurz vor drei Uhr aus dem Tiefschlaf. Die erste Reaktion ist, im Bett instinktiv näher an die Wand zu rücken und einfach weiterschlafen zu wollen. Doch es folgen noch mehr Explosionen – Kawumm, Kawumm, Kawumm – und sie sind nicht weit weg. So nahe jedenfalls, dass die Druckwellen den schrillen Alarm eines im Innenhof parkierten Autos auslösen.

»Denen daheim zeigen, was hier gerade abgeht?»

«Das Fenster aufmachen und diese Kriegsgeräusche aufnehmen, um denen daheim in der Schweiz zeigen zu können, was hier gerade abgeht?», sind Gedanken. «Aber was, wenn die Luftabwehr ein hereinkommendes Geschoss doch nicht abfängt? Was, wenn eine Rakete just unser Gebäude trifft?»