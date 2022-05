Daniil Medwedew : Russen-Sanktion in Wimbledon macht ausgerechnet Russen zur Weltnummer eins

Die Tennis-Szene spielt zwar gerade beim French Open in Paris, doch die Diskussionen drehen sich bereits um den Rasen-Klassiker in einem Monat. Grund dafür sind die wohl fehlenden Punkte in der Weltrangliste.

1 / 6 Ohne Auftritt zur Weltnummer eins? Dieses Szenario kann aufgrund der Russen-Sanktionen in Wimbledon für Daniil Medwedew eintreten. imago images/Xinhua Derzeit spielt der Russe beim French Open. Getty Images In Wimbledon darf er nicht antreten. Dies betrifft alle russischen Athleten und Athletinnen. REUTERS

Darum gehts

Der Ausschluss russischer Tennisprofis von Wimbledon und der Verzicht auf Weltranglisten-Punkte beim diesjährigen Rasenklassiker spaltet die Tennis-Szene. Beim derzeit laufenden French Open in Paris dreht sich in den ersten Tagen vieles um das nächste Grand-Slam-Turnier Ende Juni. Vor allem die Entscheidung von ATP und WTA, in Wimbledon keine Punkte für das Ranking zu vergeben, stösst bei vielen auf Unverständnis. Auch der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist ein Gegner dieses Beschlusses.

Der Serbe ist von der Regelung ganz besonders betroffen, weil er als Titelverteidiger nun 2000 Punkte und sehr wahrscheinlich auch seinen ersten Platz in der Weltrangliste verliert. Der Profiteur von diesem Entscheid: ausgerechnet ein Spieler, der in Wimbledon nicht antreten darf. Daniil Medwedew wird wohl nach dem Turnier wieder die Weltnummer eins werden. Der Russe meint dazu: «Das wäre in der Tat komisch.» Der 26-Jährige weiter: «Wenn es keine Punkte gibt, und ich werde die Nummer eins, gut für mich. Wenn es Punkte gibt und ich kann nicht Nummer eins werden, wäre ich angepisst.» Er habe aber keinen Einfluss auf die Entscheidungen.

Djokovic will Mittelweg – Diskussionen laufen

Djokovic meinte: «Ich denke, die ATP hätte auch einen Mittelweg finden können. Sie hätten die Punkte für dieses Jahr streichen, vom letzten Jahr aber einfrieren können», sagte Djokovic. So sei es auch während der Coronavirus-Pandemie gehandhabt worden. Allerdings sei die gesamte Konstellation für alle Seiten sehr komplex. «Es ist eine Lose-Lose-Situation», sagte die Nummer eins der Welt.

Hinter den Kulissen laufen bei den Beteiligten heisse Diskussionen – das letzte Wort scheint noch lange nicht gesprochen. Die ehemalige Weltranglisten-Erste Naomi Osaka hat für den Fall, dass es beim Verzicht auf Punkte bleibt, bereits angedeutet, nicht in Wimbledon spielen zu wollen. «Ich spiele schon, um die Aussicht zu haben, mich im Ranking zu verbessern», sagte die Japanerin. Auch weitere Profis scheinen über einen Startverzicht nachzudenken, der Wimbledon 2022 endgültig zu einer Art Showevent machen würde.

«99 Prozent der Spieler wollen, dass Punkte vergeben werden und das Turnier so ist wie zuvor», sagte der stets meinungsstarke Franzose Benoit Paire. «Also möchte ich wissen, ob die ATP die Spieler oder Russland verteidigen möchte.» Der Russe Andrej Rublew geht davon aus, dass die Stars der Branche dennoch in Wimbledon dabei sind. «Sie spielen nicht für Geld oder Punkte, sondern für die Historie», sagte Rublew.