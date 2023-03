Angriff auf Schweizer Journalist: Bundesanwalt ermittelt gegen russische Soldaten

Der Journalist erlitt Verletzungen im Gesicht und am Unterarm. Er wurde in ein Spital in Kirovograd gebracht. Es seien ihm der Reisepass, 3000 Euro, persönliche Gegenstände, Fotomaterial und ein Laptop abgenommen worden.

Am 6. März 2022 wurde das Fahrzeug des Schweizer Journalisten Guillaume Briquet in der Ukraine unter Beschuss genommen.

Der Schweizer Journalist Guillaume Briquet wurde in der südukrainischen Region Mykolaiv von russischen Soldaten beschossen und verwundet. Am 6. März vergangenen Jahres sei er mit seinem Auto in Richtung Nikolaev unterwegs gewesen. Sein Fahrzeug war deutlich mit «Presse» angeschrieben, wie auf einem Foto zu sehen ist. Dennoch sei der Panzerwagen von russischen Militärangehörigen «aus nächster Nähe» unter Beschuss genommen worden. Mehrere Kugeln hätten die Frontscheibe durchschlagen.



Der Journalist erlitt Verletzungen im Gesicht und am Unterarm. Er wurde in ein Spital in Kirovograd gebracht. Es seien ihm der Reisepass, 3000 Euro, persönliche Gegenstände, Fotomaterial und ein Laptop abgenommen worden.