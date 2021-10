Impftourismus boomt : Russen strömen zum Impfen nach Serbien

Weil der heimische Impfstoff Sputnik V in vielen Ländern nicht die Tür öffnet, lassen sich reisehungrige Russinnen und Russen ihren Impfschutz auf dem Balkan mit international anerkannten Vakzinen aufstocken.

Als Sputnik V in Russland zugelassen wurde, waren die Pawlows unter den ersten, die sich den Corona-Impfstoff aus heimischer Produktion spritzen liessen. Doch dann steckten sie im Dilemma: Das russische Vakzin wird international weitgehend noch immer nicht anerkannt, fürs Reisen reicht das Sputnik-V-Impfzertifikat in vielen Ländern nicht aus. Und die Pawlows wollten reisen.

Für den Flug in den Westen fand die Familie aus Rostow am Don nur die Lösung, sich anderweitig noch einmal nach einem anderen Impfstoff umzusehen. Die Suche führte sie nach Serbien. In dem Balkanland, in das Russinnen und Russen ohne Visa einreisen dürfen, hatten die Pawlows die Wahl zwischen mehreren Impfstoffen aus dem Westen, die international anerkannt werden.