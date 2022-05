Russen verlängern U-Haft von inhaftierter Brittney Griner um einen Monat

Brittney Griner : Russen verlängern U-Haft von inhaftierter Olympiasiegerin um einen Monat

Anfang März ist Brittney Griner wegen des Vorwurfs des Drogenbesitzes in Moskau festgenommen worden. Nun verlängern die russischen Behörden die Untersuchungshaft der Basketballerin um einen Monat.

Brittney Griner sitzt weiterhin in Russland fest.

Griner sitzt wegen des Vorwurfs des Drogenbesitzes seit knapp drei Monaten in Untersuchungshaft.

Russlands Behörden haben die Untersuchungshaft der zweimaligen Basketball-Olympiasiegerin Brittney Griner um einen Monat verlängert. Wie der Anwalt der 31 Jahre alten US-Amerikanerin, Alexander Boykow, am Freitag der Nachrichtenagentur AP sagte, spreche die relativ kurze Verlängerung der U-Haft für die baldige Verhandlung des Falls. Zu ihrer kurzen Anhörung sei Griner in Handschellen vorgeführt worden, berichtete Boykow.

Griner sitzt nach ihrer Festnahme wegen des Vorwurfs des Drogenbesitzes am Moskauer Flughafen Scheremetjewo seit knapp drei Monaten in Untersuchungshaft. Ein Gericht im Gebiet Moskau in der Stadt Chimki hatte den Arrest zunächst bis zum 19. Mai verlängert.