Wegen Ukraine-Krieg: Russenzopf, russischer Salat, Moscow Mule – wird Russland jetzt gecancelt?

Darf man heute noch einen Moscow Mule trinken? Der Cocktail mit Ingwergeschmack entfacht in Zeiten des Ukraine-Kriegs heisse Diskussionen.

Darum gehts Ein News-Scout nervt sich darüber, dass die Migros einen Russenzopf anbietet.

«Wie kann man zu dieser Zeit des Krieges so etwas verkaufen?», fragt er.

Die Migros sagt, dass ein Verkaufsstopp der Ukraine nichts bringen würde.

Werber Frank Bodin sieht das ähnlich: «Der Russenzopf ist nicht schuld am Krieg.»

«Es geht mir nicht um den Namen, aber darf man in Zeiten des Ukraine-Kriegs einen Russenzopf verkaufen?» – diese Frage stellt ein News-Scout der Redaktion per E-Mail. Im Anhang schickt er ein Bild eines Angebots der Migros. Sie bietet das Hefegebäck mit Haselnüssen und Sultaninen in ihren Filialen an.

Für Irritation sorgt nicht nur die Migros: Edeka hat sein Eis-Sandwich Moskauer Art in Kiewer Art umbenannt, in Zürich trinkt man nun Kyiv Mules statt Moscow Mules und der Hund von Bushido heisst neu Pudding statt Putin. Ein Wildpark in Deutschland taufte zudem eine russischstämmige Sau auf den Namen Eberhofer um. Keine Sau habe es verdient, Putin zu heissen, sagt der Betreiber des Waldhaus Mehlmeisel.

Das sagt die Migros zum Russenzopf

Die Migros sagt auf Anfrage, dass sie den Zopf in der Schweiz herstelle und verpacke: «Ein Verkaufsstopp oder eine Umbenennung würde der Ukraine nichts bringen.» Verbannung und Zensur seien keine Schweizer Werte. Man stehe für friedliches Nebeneinander ein und nicht für Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen.

«Dieser Moralismus ist unerträglich»

«Der Russenzopf ist nicht schuld am Krieg», sagt Werber Frank Bodin zu 20 Minuten. Ihn zu verbieten, schiesse übers Ziel hinaus. «Wir können nicht einfach die ganze russische Kultur canceln, das bringt doch nichts», so Bodin. Alles zu verbannen, was irgendwie an Russland erinnere, sei der falsche Weg.

Dass nun viele darüber nachdenken, was Wörter auslösen können, findet Bodin zwar gut – die Sensibilisierung für Sprachthemen sei gestiegen. Das Pendel schlage aber zu stark in eine Richtung aus. Legitim sei es hingegen, wenn Bushido seinen Hund von Putin zu Pudding umbenenne. Denn das mache er im privaten Rahmen.

«Man darf nicht vergessen, dass sich meist nur eine Minderheit aufregt», sagt Bodin. «Diese darf der Mehrheit nicht ihre Sprachvorstellung aufdoktrinieren.» Aber so laufe es in der Cancel- und Woke-Kultur: Wenige Menschen machten Stimmung auf Social Media, um der Gesellschaft ihre moralischen Werte überzustülpen.

Super-Woke sorgen für Wirbel Die Woke-Szene schliesst Menschen wegen Hautfarbe, Frisur oder Meinung aus. Das hat dazu geführt, dass sich auf Social Media viele über die «Super-Woken» lustig machen und sie in Anlehnung an die nigerianische Terror-Miliz als «Woko Haram» bezeichnen. Die feministische Autorin Anna Rosenwasser hält dagegen: «Es ist richtig, extrem verletzliche Minderheiten wie zum Beispiel trans Menschen zu schützen.»

Doch eine Minderheit könne eine Sprache nicht vereinnahmen, sagt Bodin. Denn Sprachen seien immer ein Spiegelbild der gesamten Gesellschaft. Dass die eigenen Moralvorstellungen für viele als Massstab für das Zusammenleben gelten, sei keine gute Entwicklung: «Dieser Moralismus ist unerträglich.»

Russischer Salat am Nato-Treffen

Man dürfe aber nicht vergessen, dass es schwierig sei, über Dinge zu urteilen, die weit in der Vergangenheit zurückliegen, sagt Bodin. Auch der Kontext sei wichtig. Dass einige Regierungschefs beim Nato-Treffen im Juli in Madrid irritiert gewesen seien, weil die Küche einen russischen Salat auftischte, sei nachvollziehbar. «Auf dem diplomatischen Parkett sollte das nicht passieren.» Umbenennen müsse man den Salat trotzdem nicht.

«Schwierig wird es dann, wenn man die Sprache komplett verstümmelt, sodass sie fast nicht mehr lesbar ist», sagt Bodin. Für den 60-Jährigen ist dies etwa der Fall, wenn man einen Genderstern einsetzt. Kürzlich habe er die Forderung gehört, statt «jemand» das Wort «jemensch» zu schreiben. «Das geht definitiv zu weit.»