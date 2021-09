Identitätsdiebstahl - Russischer Dieb klaut Online-Identität von Influencer Steven Epprecht

«Viele Opfer von Identitätsdiebstahl brauchen professionelle Hilfe»

Eine digitale Identität ist Arbeit. Man sollte sich immer im Vornherein fragen: Auf welchen Plattformen bin ich vertreten? Was nutze ich wie und wofür? Was will ich dort? Ein Minimum an Strategie sollte man sich aneignen. Viele Menschen wollen im Privatleben locker sein und Spass haben und diese Seite auch online ausleben – dabei bedenken sie aber häufig nicht, welche Macht das Internet hat. Das Internet ist nicht privat und deswegen werden die dort veröffentlichten Inhalte auch nicht privat bleiben. Eine gewisse Ernsthaftigkeit sollte man also an den Tag legen.