Nach Drama bei WM-Kür: Russin fordert Gehirn-Untersuchung von kollabierter Synchronschwimmerin

Der dramatische Zwischenfall der US-Amerikanerin Anita Alvarez bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest sorgte am Mittwoch für Bilder, die um die Welt gingen. Die 25-Jährige war unmittelbar nach ihrer Solo-Kür im Synchronschwimmen bewusstlos im Becken untergegangen und musste von Andrea Fuentes, ihrer Trainerin, gerettet werden.

«Vielleicht Hirngefässe überprüfen»

«Wenn eine Person das Bewusstsein auf diese Weise verliert, dann ist offensichtlich nicht alles in Ordnung, man muss ihre Gesundheit vollständig überprüfen», so die 32-Jährige, die der Meinung ist, dass «Athletinnen auch Menschen sind, die bei gefährlichen Bedingungen ihre Leistung erbringen».

Temperaturen nicht verantwortlich

Shishkina behauptet, dass Alvarez in Anbetracht ihrer Position in der Mannschaft kaum eine andere Wahl habe, als am Freitag im Team-Final teilzunehmen. «Ich denke, dass Anita jetzt nicht einmal darüber nachdenkt, ob sie überleben wird oder nicht, sondern einfach nur performen wird», so die Russin.