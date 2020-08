vor 1h

Air Zermatt feiert «Wunder-Rettung» : Touristin in kurzen Hosen überlebt zwei Nächte in Gletscherspalte

Eine Touristin ging am Sonntag in kurzen Hosen und ohne Ausrüstung alleine auf einem Gletscher im Wallis spazieren. Dann fiel sie in ein Schneeloch. Zwei Tage später konnte sie gerettet werden.