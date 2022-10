Hackerangriff auf Liz Truss: Handy von britischer Politikerin gehackt und abgehört

Grossbritannien : Russische Agenten haben Handy von Liz Truss gehackt und abgehört

Einem Medienbericht zufolge soll das Handy der ehemaligen britischen Premierministerin Liz Truss über längere Zeit hinweg abgehört worden sein, als Truss Aussenministerin war. In einem unbestätigten Bericht zitierte «The Mail on Sunday» ungenannte Sicherheitsquellen mit der Aussage, Truss’ persönliches Mobiltelefon sei «von Agenten gehackt worden, die im Verdacht stehen, für den Kreml zu arbeiten».